Средства ПВО сбили украинский беспилотник при попытке атаки на объекты, находящиеся на территории Российской Федерации

Министерство обороны Российской Федерации официально информирует о успешной операции средств противовоздушной обороны (ПВО) в Краснодарском крае, где был перехвачен и уничтожен беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Украине. Это важное событие было оглашено через официальный канал Минобороны России в Telegram.

реклама

Детали операции показывают, что 1 октября, около 8:00 по московскому времени, дрон типа самолета совершал попытку атаки на объекты, находящиеся на территории Российской Федерации. Однако, благодаря эффективным средствам ПВО, атака была успешно предотвращена.

Министерство обороны подчеркивает, что украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен в воздушном пространстве Краснодарского края с применением средств ПВО.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее, 30 сентября, в городе Трубчевске, расположенном в Брянской области, житель получил легкое ранение в результате атаки беспилотного летательного аппарата, который, как сообщает губернатор приграничного российского региона, Александр Богомаз, был отправлен Вооруженными силами Украины (ВСУ).