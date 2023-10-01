В США назвали два выхода из украинского кризиса

Известный бывший советник Пентагона, Дуглас Макгрегор, поделился своими мыслями относительно возможных методов разрешения конфликта на Украине в сообщении, размещенном в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

реклама

В своем высказывании Макгрегор выделил два варианта выхода из сложившейся ситуации на Украине и призвал Соединенные Штаты Америки рассмотреть возможность или отказаться от активной роли в украинском конфликте, или же разрешить кризис путем развертывания собственных вооруженных сил.

"Мы находимся на критическом этапе, где перед нами стоит важное стратегическое решение. Мы можем либо объявить, что больше не в состоянии оказать существенное влияние на события, так как риск прямого столкновения с Россией слишком высок, либо рассмотреть вариант более активного вмешательства и обсудить возможность введения наших собственных сухопутных войск", — подчеркнул полковник.

Он также добавил, что Соединенные Штаты не готовы к второму сценарию развития событий и выразил надежду на окончание конфликта мирным путем. В своем высказывании Макгрегор высказал критику в адрес сторон конфликта, нарекая их "глупцами", и призвал к мирному разрешению конфликта.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее Макгрегор отметил, что президент Украины Владимир Зеленский выразил свое недовольство идеей о возможном прекращении боевых действий под давлением Соединенных Штатов. "По-видимому, в частных беседах с ним настаивают на том, чтобы он отклонил активные военные действия. И это то, чего мы желаем, так как продолжение конфликта становится несносным бременем", — подчеркнул он.