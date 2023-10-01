Премьер Армении пообещал ежемесячную помощь для беженцев из Нагорного Карабаха, которую получат все вынужденные переселенцы, независимо от их возраста и статуса

На своей странице в Facebook, которая является социальной сетью, принадлежащей корпорации Meta, премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о запуске программы помощи беженцам из Нагорного Карабаха. Эта социальная сеть запрещена в России и признана экстремистской, но она остается доступной в других странах.

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В рамках этой программы каждая семья получит ежемесячно по 40 000 драмов (эквивалентно 100 долларам) на каждого члена семьи, а также дополнительно 10 000 драмов (25 долларов) для оплаты коммунальных расходов.

Премьер-министр Пашинян уточнил, что программа начнет действовать с 1 октября и будет действовать не менее полугода. В нее будут включены все вынужденные переселенцы, независимо от их возраста и статуса.

Важно отметить, что компенсации не будут выплачиваться семьям, уже имеющим жилье в Армении, а также тем, кто находится в специальных центрах ухода, пояснил премьер-министр. Кроме того, согласно его заявлению, с начала следующей недели беженцы также получат единовременную финансовую помощь в размере 100 000 драмов (примерно 250 долларов).

Ранее стало известно, что более 100 000 переселенцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению, начиная с 24 сентября. Эти данные были представлены пресс-секретарем армянского премьер-министра, Назели Багдасарян.

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Следует отметить, что 28 сентября глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики, Самвел Шахраманян, подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.