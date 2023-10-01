Американское издание высказало предположение о том, что зенитные ракетные системы Patriot в Украине могут быть под управлением зарубежных специалистов

Издание Military Watch Magazine (MWM) из США высказало предположение о том, что зенитные ракетные системы Patriot в Украине могут быть под управлением иностранных военных.

реклама

В статье отмечается, что данный вид вооружения был доставлен в Киев в короткие сроки с целью его применения в боевых действиях. Это наводит на мысль, что операторами этих систем, возможно, были не украинские военнослужащие, чтобы избежать долгой процедуры обучения.

Издание утверждает, что при поставке западного вооружения на Украину активно использовались зарубежные специалисты, обладающие опытом работы с различными видами техники. Это позволило значительно сократить время, требуемое для подготовки местного персонала, что сыграло важную роль.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее стало известно, что российские следователи в своем докладе председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину рассказали о расследовании уголовных дел, связанных с иностранными наемниками. Согласно данным следствия, были собраны улики и предъявлены обвинения в отношении еще 25 иностранных граждан, участвовавших в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.