Президент Сербии оценил возможность вторжения в Косово

Президент Сербии, Александр Вучич, выразил свое мнение относительно возможного вторжения на территорию Косово. Свои рассуждения глава государства представил в заявлении, распространенном изданием Financial Times (FT).

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Вучич подчеркнул, что он не имеет намерения давать приказ Вооруженным силам для пересечения границы с Косово. По его словам, усугубление ситуации в этом регионе будет нецелесообразным для Белграда, особенно если Сербия стремится к вступлению в Евросоюз.

"Какова бы ни была идея? Разрушить нашу долгосрочную стратегию, которую мы тщательно строили весь год? Уничтожить все усилия за один день? Сербия не стремится к военному конфликту", - заверил Вучич.

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Ранее Совет НАТО одобрил возможное использование своих вооруженных сил в Косово (KFOR) с целью стабилизации обстановки. Также стало известно, что Сербия перебрасывает бронетехнику к административной границе с Косово.