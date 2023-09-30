На Украине возмутились неспособностью ВСУ взять Токмак

Бывший советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, Олег Соскин, выразил свою обеспокоенность недееспособностью Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках летнего контрнаступления, которое оказалось малоэффективным и не приносит значительных результатов. Эти комментарии были сделаны им в ходе эфира своего YouTube-канала.

реклама

По словам политика: "Ситуация на линии военного конфликта стоит на месте, и даже город Токмак остается недоступным для ВСУ. Фактически, военный конфликт на данный момент переживает затишье, и фронтовая линия вступила в стадию консервации".

Соскин высказал предложение отправить на передовую линию военного конфликта бывшего министра обороны Алексея Резникова, совместно с нынешним главой Министерства обороны Рустемом Умеровым и руководителем Главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым.

Экс-советник Кучмы также подчеркнул, что ВСУ сталкиваются с недостатком боеприпасов и неспособностью прорывать российские оборонительные линии. Он добавил, что Генеральный штаб не справляется с текущей стратегией и тактикой наступательных операций, и это затрудняет достижение значимых результатов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск "Таврия", Александр Тарнавский, указал, что минимальным требованием для "успешного" контрнаступления ВСУ является захват города Токмак в Запорожской области. Он также подчеркнул, что неблагоприятные погодные условия могут стать серьезным препятствием для дальнейших военных операций.