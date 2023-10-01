Российские «Искандеры» уничтожили бронетехнику ВСУ

Министерство обороны России объявило об успешном уничтожении эшелона бронетехники украинских Вооруженных сил и двух их бригад с помощью российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Эта информация была представлена агентством РИА Новости.

реклама

Ведомство сообщило, что разведывательные операции позволили определить точное местоположение загрузки бронетехники ВСУ в Николаевской области. После этого координаты цели были переданы расчету "Искандеров", которые успешно провели ракетный удар. Также была устранена угроза со стороны двух украинских бригад, находившихся в районе Курахово на направлении Донецка.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее Олег Соскин, бывший советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы, выразил недовольство неэффективностью действий ВСУ в ходе летнего контрнаступления и отметил отсутствие существенных результатов. Он предложил отправить на передовую линию бывшего министра обороны Алексея Резникова вместе с нынешним главой Минобороны Рустемом Умеровым и руководителем Главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым.