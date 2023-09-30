«Ростех» передал в войска партию новых БМП-3

На прошлой неделе "Курганмашзавод", входящий в состав холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", успешно передал вооруженным силам новую партию боевых машин пехоты БМП-3, а также отремонтированных боевых машин. Об этом информировали в госкорпорации.

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Следует подчеркнуть, что поставка новых машин была выполнена в конце сентября. Кроме того, была отправлена заказчику партия БМП-3 после капитального ремонта, полностью соответствующая контракту на 2023 год. Каждая из этих машин была оснащена бронеэкранами и противокумулятивными решетками.

"Курганмашзавод" продемонстрировал впечатляющий темп работы, что выразилось в значительном увеличении производственных мощностей по производству легкой бронетехники. Предприятие поставляет боевые машины пехоты в необходимых объемах, часто опережая график. В конце сентября была отправлена ещё одна партия БМП-3. Также был заключен годовой контракт на ремонт "троек". Об этом сообщает пресс-служба индустриального директора комплекса вооружений "Ростеха", Бекхана Оздоева.

Важно отметить, что ранее "Курганмашзавод" специализировался исключительно на производстве новых боевых машин, а ремонт выполняли специализированные предприятия.

В сентябре также появилась информация от заместителя исполнительного директора по гособоронзаказу и военно-торговому сотрудничеству "Курганмашзавода", Романа Хромова, который сообщил о заинтересованности Сухопутных войск России в новой боевой машине пехоты "Манул" с передним расположением двигателя.

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В том же месяце стало известно, что "Высокоточные комплексы" поставили вооруженным силам партию БМП-2М с боевыми модулями "Бережок".