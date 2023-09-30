В США рассказали о проблеме вертолета Apache

В американской армии наблюдается увеличение случаев отказов электрогенераторов на боевых вертолетах AH-64E Apache, что приводит к возникновению задымления в кабине, в соответствии с информацией, опубликованной на Breaking Defense.

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По последнему отчету Пентагона, выложенному на прошлой неделе и подготовленному в декабре 2022 года, отмечается значительный прирост инцидентов, связанных с отказами электрогенераторов на вертолетах Apache за последний год. Эти отказы создают потенциально опасные ситуации во время полетов и заставляют вертолеты совершать неотложные посадки. В документе также говорится о том, что руководство программы разработало "многогранный подход" с целью снижения числа таких отказов и их последствий.

Представитель программы Apache пояснил, что при отказе электрогенератора в кабине вертолета может возникнуть дым, что серьезно ухудшает видимость и условия воздушного движения. Тем не менее, на данный момент эти инциденты не привели к авариям и не вызвали достаточной тревоги среди высших руководителей армии, чтобы приостановить эксплуатацию вертолетов.

Также отмечается, что специалисты изучают возможные долгосрочные решения данной проблемы, однако начало работ будет возможно только после выделения финансирования на программу. До этого момента были предприняты временные меры, включая использование вертолетов, не имеющих данную неисправность.

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Как уже сообщалось в мае на страницах Defense News, армия США намерена продолжить эксплуатацию вертолетов AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk, разработанных десятилетия назад, еще на протяжении 30-40 лет. Кроме того, планируется продолжить использование транспортных вертолетов CH-47 Chinook до 2060 года.