Российские военные сообщили о разгроме группировки украинских сил, принадлежавших к отдельной механизированной бригаде.

Согласно официальному заявлению Министерства обороны России, российские военные сообщили о разгроме группировки украинских сил, принадлежавших к отдельной механизированной бригаде. Эту информацию распространило агентство ТАСС.

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Согласно данным, указанная бригада украинских вооруженных сил располагалась в районе города Курахово на направлении Донецка и была атакована ракетным ударом. В заявлении изложены подробности уничтожения: в результате атаки ВСУ потеряла значительное количество военной бронированной техники, вооружений и боеприпасов, а также понесла существенные человеческие потери.

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Ранее Олег Соскин, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, выразил свое недовольство неспособностью ВСУ выполнить операцию по захвату Токмака и общим ходом летнего контрнаступления, которое не принесло ожидаемых результатов. В качестве предложения по улучшению ситуации, он предложил направить на передовую линию боевого сопротивления бывшего министра обороны Алексея Резникова вместе с действующим главой Министерства обороны Рустемом Умеровым и руководителем Главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым.