Житель города в приграничном российском регионе получил ранение после атаки БПЛА

В ходе беспилотной атаки, совершенной летательным аппаратом, у жителя города Трубчевска в Брянской области, было зафиксировано легкое ранение. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале губернатора приграничного региона Александра Богомаза, данный инцидент связан с атакой со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Пострадавшему горожанину была незамедлительно предоставлена всеобъемлющая медицинская помощь, с учетом незначительности полученных травм.

Согласно высказыванию губернатора, атака беспилотного аппарата привела к частичному повреждению остекления и кровли одного из административных зданий. На месте происшествия активно действуют экстренные и оперативные службы, чтобы стабилизировать ситуацию и обеспечить необходимую помощь.

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Важно также отметить, что ранее, 30 сентября, губернатор Александр Богомаз сообщил о обстреле местного села Горожанка Вооруженными силами Украины (ВСУ), находящегося в Суземском районе Брянской области. Согласно его данным, в результате данной атаки не было жертв, но частично повреждены три жилых здания.