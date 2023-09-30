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Палата представителей США представила проект бюджета без помощи Киеву
В США представили проект бюджета без помощи Киеву

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Конгрессмен-республиканец, представляющий штат Оклахома, Том Коул, выразил свою точку зрения перед журналистами относительно проекта бюджета, представленного Палатой представителей США. По информации, опубликованной в The Washington Post, Коул подчеркнул, что данный бюджет был разработан без учёта помощи, направленной Украине.

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Согласно словам политика, контролируемая Республиканской партией нижняя палата Конгресса предложила собственный вариант финансирования правительства на срок в 45 дней. Однако в этом предложении отсутствует финансовая поддержка Украины. В связи с этим, Коул подчеркнул, что средства, выделенные в рамках этого проекта бюджета, также будут направлены на ликвидацию последствий стихийных бедствий в Соединенных Штатах.

Конгрессмен подчеркнул, что голосование по данному вопросу может состояться в ближайшее время.

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Предварительно в сентябре сообщалось, что нижняя палата Конгресса США проголосовала в пользу выделения финансовой помощи Украине в размере 300 миллионов долларов, несмотря на сопротивление консервативного крыла Республиканской партии. Это предоставление дополнительной финансовой помощи для Украины было исключено из бюджетного плана Пентагона и рассматривалось как один из аспектов нового бюджетного проекта Государственного департамента на 2024 год.

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