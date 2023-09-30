В США представили проект бюджета без помощи Киеву

Конгрессмен-республиканец, представляющий штат Оклахома, Том Коул, выразил свою точку зрения перед журналистами относительно проекта бюджета, представленного Палатой представителей США. По информации, опубликованной в The Washington Post, Коул подчеркнул, что данный бюджет был разработан без учёта помощи, направленной Украине.

реклама

Согласно словам политика, контролируемая Республиканской партией нижняя палата Конгресса предложила собственный вариант финансирования правительства на срок в 45 дней. Однако в этом предложении отсутствует финансовая поддержка Украины. В связи с этим, Коул подчеркнул, что средства, выделенные в рамках этого проекта бюджета, также будут направлены на ликвидацию последствий стихийных бедствий в Соединенных Штатах.

Конгрессмен подчеркнул, что голосование по данному вопросу может состояться в ближайшее время.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Предварительно в сентябре сообщалось, что нижняя палата Конгресса США проголосовала в пользу выделения финансовой помощи Украине в размере 300 миллионов долларов, несмотря на сопротивление консервативного крыла Республиканской партии. Это предоставление дополнительной финансовой помощи для Украины было исключено из бюджетного плана Пентагона и рассматривалось как один из аспектов нового бюджетного проекта Государственного департамента на 2024 год.