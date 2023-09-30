В России создали подразделение МЧС для «санитарной обработки населения»

Премьер-министр Российской Федерации, Михаил Мишустин, подписал указ о создании Специализированного центра, который будет функционировать в составе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и устранению последствий стихийных бедствий (МЧС). Согласно соответствующему документу, этот важный шаг был сделан и опубликован на официальном портале правовой информации.

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В контексте этого указа особое внимание уделяется задаче санитарной обработки населения. Это включает в себя обеззараживание зданий, сооружений, обработку техники, имущества и территорий.

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Ранее, в ходе рабочей поездки в Москву, глава Чечни, Рамзан Кадыров, провел встречу с главой МЧС, Александром Куренковым. На этой встрече Куренков детально ознакомил Кадырова с мерами, принятыми в рамках программы разминирования территорий Чечни. Сотрудники МЧС начнут выполнение этой задачи с сентября по октябрь текущего года, и всего планируется провести разминирование площади в размере 122 гектара.