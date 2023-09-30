Минобороны отчиталось об обстановке в Карабахе

За последние 24 часа в Нагорном Карабахе не было зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня, согласно информации, предоставленной Министерством Обороны России. Российские миротворцы продолжают свою миссию в Карабахе и поддерживают постоянное взаимодействие с азербайджанскими и армянскими властями в целях предотвращения насилия, обеспечения безопасности мирного населения и соблюдения норм международного гуманитарного права.

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Важно отметить, что это свидетельствует о стабильности ситуации. Помимо этого, сообщается о том, что вооруженные группировки Нагорного Карабаха добровольно сдали более пяти тысяч единиц стрелкового оружия, что способствует укреплению мира и стабильности в этом регионе.

Однако, события последних дней также привлекают внимание к вопросам безопасности. На 30 сентября поступили сообщения от очевидцев, которые говорят о задержании главы русской общины в Нагорном Карабахе, Александра Бордова. По данным свидетелей, он находится в недоступности уже более двух суток после задержания на контрольно-пропускном пункте на мосту Акари.

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Александр Бордов занимал должность церковного старосты прихода храма Рождества Христова и был активно вовлечен в помощь эвакуации более чем 400 семей из Карабаха. Следовательно, ситуация требует дополнительного расследования и усиленного внимания к вопросам безопасности граждан в этом регионе.