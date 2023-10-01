Названа причина мощного взрыва под Ивано-Франковском

Сегодня, на западе Украины, в Ивано-Франковской области, произошел мощный взрыв, который был вызван прорывом нефтепровода. Эту информацию предоставило агентство ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы МВД Украины.

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Согласно данным ведомства, инцидент произошел в селе Стримба, где был зафиксирован прорыв нефтепровода диаметром 150 миллиметров. Это привело к разливу нефти на площади 100 квадратных метров и последующему возгоранию, затронувшему частный дом. Согласно предварительным данным, пострадали три человека.

Информация о мощном взрыве в Ивано-Франковской области стала известна в субботу, 30 сентября. Сначала рассматривались два возможных сценария происшествия: первый - взрыв на газопроводе, второй - взрыв на нефтебазе. На видеозаписях, распространенных в сети, видны масштабные последствия взрыва - тучи черного дыма, поднимающиеся в небо.

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Кроме того, также сообщается о взрыве в Днепропетровской области, а также о взрывах в частях Запорожья, контролируемых Украиной. Подобные инциденты также были зафиксированы в районе порта Южный в Одесской области и в Винницкой области. В данный момент проводится расследование для выяснения обстоятельств этих событий.