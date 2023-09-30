В США начался отсчет до возможной приостановки работы правительства

Пресс-служба Белого дома начала обратный отсчет, указывая на возможную временную приостановку работы федерального правительства Соединенных Штатов Америки. Эта информация транслируется через социальную сеть X (ранее известную как Twitter).

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В сообщении говорится: "Осталось всего 15 часов до момента, когда представители республиканцев в Палате представителей могут вынудить приостановить работу правительства. Этот возможный шатдаун может поставить под угрозу важные программы по обеспечению питания почти семи миллионам женщин и детей по всей стране".

Ранее в журнале Newsweek появилось предупреждение о том, что потенциальная временная приостановка работы правительства США с 1 октября может иметь серьезные последствия для Украины. Автор статьи высказывает мнение, что такой сценарий "может быть в интересах президента России Владимира Путина".

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Существует риск того, что Конгресс не успеет утвердить бюджет на новый финансовый год до установленного срока - 1 октября. В случае шатдауна некритичные государственные учреждения закрываются, и сотни тысяч их сотрудников отправляются в неоплачиваемый отпуск.