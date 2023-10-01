Армения обратилась к ЕК из-за переселенцев из Нагорного Карабаха

Армения обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с просьбой о помощи в связи с массовым прибытием переселенцев из Нагорного Карабаха. Эта информация была предоставлена ТАСС, ссылающимся на официальное заявление правительства Италии.

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В своей просьбе, Армения выразила потребность в помощи, прежде всего, в предметах первой необходимости и санитарно-медицинских материалах. Следует отметить, что Италия активно участвует в усмирении напряженной обстановки в этом регионе и готова совместно с представителями Еврокомиссии оказать поддержку переселенцам.

На 28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян объявил, что данный регион прекращает своё существование. В соответствии с указом, с 1 января 2024 года, Нагорный Карабах больше не будет считаться автономным регионом со своим правительством и организациями. Следует также отметить, что власти Нагорного Карабаха признали поражение перед Азербайджаном 20 сентября, после чего были представлены условия реинтеграции населению, включая тех, кто проживает за пределами региона. Азербайджан представил предложения по этому вопросу, и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что все соотечественники покинули Нагорный Карабах.

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Важно отметить, что процесс переселения карабахских армян также подразумевает участие российского миротворческого контингента, и на данный момент более 100 тысяч переселенцев уже прибыли из Нагорного Карабаха в Армению.