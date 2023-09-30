Боррель неожиданно приехал в Одессу

Глава европейской дипломатии, Жозеп Боррель, неожиданно прибыл в украинский город Одессу, согласно сообщению, опубликованному на официальной странице этого европейского политика в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

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В рамках своего визита, он выразил признание к Одессе как красивому историческому городу и подчеркнул, что этот город заслуживает находиться в центре внимания благодаря своей яркой культурной сцене и уникальному духу. Однако, Боррель также выразил беспокойство по поводу того, что Одесса оказывается в новостях в связи с обстрелами и конфликтами.

В данном контексте, глава европейской дипломатии подчеркнул, что Евросоюз активно поддерживает стабилизацию объектов, которые пострадали от разрушительных последствий вмешательства России в регион.

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Кроме того, ранее Жозеп Боррель высказал мнение о том, что вступление Украины в состав Евросоюза будет означать завершение "сонной сиесты" в процессе расширения ЕС. Он также подчеркнул, что с 2013 года ни одна страна не присоединилась к Евросоюзу, несмотря на ожидания восьми государств, выразивших желание стать его членами.