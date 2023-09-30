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Шольц настоял на контроле за границами ЕС из-за большого наплыва беженцев в ФРГ
Шольц настоял на введении более строгого контроля на внешних границах ЕС

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В настоящее время в Германии наблюдается значительное увеличение числа беженцев, что приводит к необходимости введения более строгого контроля на внешних границах Европейского союза (ЕС). Это заявление было сделано канцлером Федеративной Республики Германия, Олафом Шольцем, в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

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Олаф Шольц выразил мнение, что в случае отклонения запросов на предоставление убежища, мигрантам следует покинуть территорию Германии. Кроме того, он настаивает на обязательной процедуре регистрации мигрантов во всех странах ЕС, поскольку свыше 70 процентов беженцев, прибывших в Германию, ранее не были зарегистрированы, несмотря на то, что они уже находились в одной из стран ЕС.

Он объяснил, что в настоящее время поток беженцев, прибывающих в Германию, стал непропорционально высоким и неконтролируемым, и такая ситуация не может продолжаться.

На текущий момент уже были приняты дополнительные меры по усилению охраны границы с Австрией, а также заключены договоренности о совместном контроле границ с Швейцарией и Чехией. Кроме того, Олаф Шольц подчеркнул важность введения более строгого визового контроля со стороны Польши, чтобы предотвратить нелегальное движение мигрантов в Германию.

Ранее немецкие организации были обвинены в организации нелегальных миграций в Италию. В связи с этим, некоторые СМИ выразили надежду на то, что на предстоящих выборах в Германии к власти придет праворадикальная партия "Альтернатива для Германии", которая обещает прекратить приход беженцев.

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В сентябре текущего года Германия уже ужесточила контроль на своей границе из-за увеличения случаев контрабанды мигрантов. Министр внутренних дел ФРГ, Нэнси Фезер, подчеркнула необходимость размещения дополнительного персонала на пунктах пропуска на границе и усиления контроля на границах с Польшей и Чехией.

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