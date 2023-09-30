В Госдуме предупредили о желании Армении выйти из ОДКБ

Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийской интеграции и связям с соотечественниками, выразил предположение о возможном выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в недалеком будущем. Политический деятель поделился своим мнением в беседе с Telegram-каналом "Абзац".

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Он также прогнозирует, что скорее всего будет принято решение о прекращении вещания российских телеканалов на территории Армении и отметил, что ему лично был введен запрет на въезд в Армению еще в прошлом году. Затулин ассоциирует эти инициативы с борьбой против российского влияния в данном регионе.

Более того, по его прогнозу, если в обозримом будущем будет предпринята попытка Армении выйти из ОДКБ, тогда будет поднят вопрос о будущем российской военной базы в Гюмри.

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неэффективными системы безопасности, в которых участвует Армения. В своем обращении он также обратил внимание на то, что союзники Армении пытаются демонстрировать ее уязвимость и прилагают все больше усилий для достижения этой цели.