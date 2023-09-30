Российская система ПВО перехватила снаряд HIMARS

Заявление Министерства Обороны России свидетельствует о том, что система противовоздушной обороны России успешно перехватила один снаряд, выпущенный американской реактивной системой залпового огня HIMARS. Эта информация была предоставлена журналистам от Минобороны России в официальном заявлении.

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Помимо этого, важно отметить, что российские средства ПВО также сумели нейтрализовать девять снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня "Ураган". Более того, российская армия успешно сбила приблизительно 25 беспилотных аппаратов, которые принадлежали Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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В течение прошлой недели, российские военные совершили успешные удары по трём складам боеприпасов, принадлежавшим Украине. Два из этих складов находились в Херсонской области, конкретно в районах поселений Киселевка и Шляховое. Третий склад был обнаружен и уничтожен в Донецкой Народной Республике (ДНР), неподалеку от города Краматорск. Всю эту информацию предоставил официальный представитель Министерства Обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.