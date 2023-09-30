Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
МО: ВС РФ уничтожили три украинских склада с боеприпасами в ДНР и под Херсоном
Российские войска разбили три склада боеприпасов ВСУ в ДНР и под Херсоном

реклама

В субботу, 30 сентября, официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, доложил о успешной операции российских военных, которая привела к уничтожению трех складов боеприпасов. Эти склады находились на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и вблизи города Херсон на территории Украины.

реклама

Генерал-лейтенант Конашенков подробно рассказал о ходе операции. В Херсонской области были ликвидированы два склада боеприпасов Вооруженных Сил Украины (ВСУ), расположенные в поселениях Киселевка и Шляховое. В ДНР российские военные также обнаружили и успешно уничтожили еще один склад, находившийся недалеко от города Краматорск.

Следует отметить, что ранее российские военные предоставили видеозапись, на которой запечатлено уничтожение украинских военных позиций. Это произошло в районе села Спорное. В этот же день, 30 сентября, российские военные успешно отразили семь атак со стороны Украины на направлении Донецка и две на южнодонецком направлении.

Также стоит отметить, что в сентябре появилось видео, на котором запечатлено поражение склада вооружения украинских вооруженных сил при помощи российской крылатой ракеты. Этот склад содержал более трех тысяч тонн боеприпасов. На видеозаписи видно, как здания склада подвергаются разрушению, а затем происходит мощный взрыв и образуется большой столб дыма.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Напомним, что 24 февраля 2022 года Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе в ответ на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Полуторатонная ФАБ-1500 попала и взорвалась в место расположения личного состава ВСУ
31
РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения и доведет его мощность до 1500 л.с
73
Unity планирует собирать по 20 центов с разработчиков за каждую установку игры
3
Москва диктует кто и за сколько будет покупать наши ресурсы
18
Business Insider: Больше вреда Abrams могут причинить техники ВСУ, а не мины, ракеты и дроны русских
14
Почему Т-80 снова ставят на конвеер
3
Оператор дрона и командир гаубицы Д-30 получили денежную премию за уничтожение танка Leopard
2
Вместо благодарности союзники Украины получили экономический ущерб и судебный иск в ВТО
3
Тактику "молот разминирования" показали ВС РФ, запустив танк-камикадзе Т-62 на минные поля ВСУ
10
Атакой "дуплекс" дроны ВТ-40 уничтожили улучшенную модификацию Leopard - шведский танк Strv122
4
Немецкое правительство поймали на укрывательстве фактов об отключении последних АЭС
1
Долгожданная технология AMD FSR 3 дебютирует уже через несколько часов — рост fps более чем в 3 раза
17
Решение Apple App Store оспорено в Верховном суде компанией Epic
+
20-ядерный процессор Intel Core i7-14700KF показал частоту 6 ГГц в утечке бенчмарка
+
Риттер: Гунько в канадский парламент пригласили люди Трюдо, а у последнего в этом "виноват" Путин
3
Госсекретарь США Блинкен допустил встречу Байдена с Путиным
2
Хозяева приграничных земель с РФ получат выплаты от финских военных за строительство укреплений
3
Власти Франции одобрили распространение прошивки, позволяющей избежать запрета на продажу iPhone 12
+
ВС США заявили, что иранские корабли применили лазер против вертолета
9
Суд открывает дорогу для конкурентов Apple Pay в сфере NFC-оплаты
6

Популярные статьи

Проверяю систему анализа текстов и статей TEXT.RU
3
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
53
Фильм Gran Turismo - просто реклама PlayStation и Nissan
4
SSD скоро подорожают – какой накопитель купить в конце 2023 года, ТОП-5 моделей
17
MX Linux и игры: Подготовка операционной системы для запуска игр, и проблема таймеров Godot Engine
11
Что посмотреть в эти выходные на стриминговых сервисах
3
Midjourney сгенерировала кадры советской версии «Игры престолов»
1
Космический телескоп «Гайя» позволил оценить скорость движения звезд в Млечном Пути
+
Станет ли металлический порошок новым революционным топливом
2
Обзор и тест игры "Русы против Ящеров"
+

Сейчас обсуждают

Игорь Быков
15:06
Ну у меня 4060 и мне вообще похер на эту возню, работает dlss 3 и норм, и fsr 3 будет работать, можно юзать, если dlss не будет, а она будет. В любом случае у нвидии есть весомый плюс в том, что она в...
Работу AMD FSR 3 и NVIDIA DLSS 2 сравнили в Forspoken — ряд показателей схож, но есть нюанс
Гер Краузе
15:04
тебе какая разница, иди в ставке бубырей лови
SSD скоро подорожают – какой накопитель купить в конце 2023 года, ТОП-5 моделей
nukemall
15:04
На самом деле нет никакой "планки Пикатинни", есть планка Уивера принятая как стандарт для ВС США в арсенале Пикатинни, "Picatinny Weaver rail", по сути разновидность обычной трапециевидной прицельной...
В носимый аварийный запас военных летчиков РФ вошел пистолет-пулемет ПП-2000
REY_B_
14:59
Пока Unreal Engine 5 отличился тем, что заставил видеокарты ползать раком, без какого-то особого качества графики. Роста производительности видеокарт прямо так в разы, с ближайшие годы не ожидается. Т...
Специалисты Huawei по сделкам с закупкой материалов работают в Сингапуре и Гонконге
PixelPlus+
14:58
"Уважаемый" Madarator не засирай сайт пожалуйста. Выкладывай эту "информацию" для человеков не умеющими пользоваться своим мозгом подальше. Сайтов для подобных высеров немало...
Полуторатонная ФАБ-1500 попала и взорвалась в место расположения личного состава ВСУ
nukemall
14:57
ВСУ хороша когда знаешь сколько стоишь, а если приказано ждать выдвижения в боевой готовности - приходится держать запущенным основной двигатель который при этом жрёт немногим меньше, чем в движении.
Москва диктует кто и за сколько будет покупать наши ресурсы
Джон Коннор
14:57
Надеюсь в ГТА6 добавят ФСР3
AMD объявила о выходе FSR 3 с генерацией кадров: Forspoken и Immortals of Aveum уже совместимы с технологией, Cyberpunk 2077 тоже её получит
Александр Берестенков
14:56
Правы те европейцы, которые твердят, мы не боимся Путина и Лукашенко, боимся шольца, Бербок, фон дер Ляйн, а больше всех боимся самохода-нелюдя, Джо Байдена, президента США !!!
WSJ: братья Байдена использовали его политическое влияние в своих деловых целях
Алексей Сизиков
14:55
Абрамс очень дорогой танк , кажется 100 миллионов долларов одна штука стоит , а его в лёгкую можно снарядом для РПГ-7 стоимостью 100 долларов на чёрном рынке, один выстрел и 100 лямов как корова сжев...
Москва диктует кто и за сколько будет покупать наши ресурсы
nukemall
14:55
Ну в общем как и было сказано советские галоши годились для чего угодно, но не по исходному предназначению.
Москва диктует кто и за сколько будет покупать наши ресурсы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем