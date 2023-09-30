Российские войска разбили три склада боеприпасов ВСУ в ДНР и под Херсоном

В субботу, 30 сентября, официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, доложил о успешной операции российских военных, которая привела к уничтожению трех складов боеприпасов. Эти склады находились на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и вблизи города Херсон на территории Украины.

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Генерал-лейтенант Конашенков подробно рассказал о ходе операции. В Херсонской области были ликвидированы два склада боеприпасов Вооруженных Сил Украины (ВСУ), расположенные в поселениях Киселевка и Шляховое. В ДНР российские военные также обнаружили и успешно уничтожили еще один склад, находившийся недалеко от города Краматорск.

Следует отметить, что ранее российские военные предоставили видеозапись, на которой запечатлено уничтожение украинских военных позиций. Это произошло в районе села Спорное. В этот же день, 30 сентября, российские военные успешно отразили семь атак со стороны Украины на направлении Донецка и две на южнодонецком направлении.

Также стоит отметить, что в сентябре появилось видео, на котором запечатлено поражение склада вооружения украинских вооруженных сил при помощи российской крылатой ракеты. Этот склад содержал более трех тысяч тонн боеприпасов. На видеозаписи видно, как здания склада подвергаются разрушению, а затем происходит мощный взрыв и образуется большой столб дыма.

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Напомним, что 24 февраля 2022 года Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе в ответ на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.