Российские военные отразили две атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Российские вооруженные силы успешно отразили две атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Эту информацию предоставили представители Министерства обороны России.

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Согласно данным ведомства обороны, ВСУ предприняли попытки атаки в районах Ровнополя и Приютного. Помимо этого, Министерство обороны также доложило о успешном отражении украинских штурмовых отрядов вблизи населенного пункта Никольское.

Кроме того, Министерство обороны официально уведомило о том, что российские военные успешно отразили семь атак ВСУ на направлении Донецка. Не следует также забывать о том, что российские вооруженные силы нанесли огневое поражение ВСУ в Харьковской области.

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Необходимо отметить, что 24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Это решение России было ответом на просьбы о военной помощи, поступившие от руководителей Донецкой и Луганской народных республик.