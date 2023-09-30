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NataVd
Зампред Совбеза Медведев пообещал больше новых регионов в составе России
И выразил желание продолжить специальную военную операцию до требуемого момента

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В заявлении отмечается планируемое расширение территории России, представленное заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым через его Telegram-канал. 

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Он также выразил желание продолжить специальную военную операцию до момента, когда будет достигнуто полное уничтожение нацистского киевского режима и освобождение исторически русских территорий. Это является чрезвычайно важным заявлением, и оно было сделано в контексте празднования Дня воссоединения новых регионов с Россией, который отмечается 30 сентября.

Дмитрий Медведев также подчеркнул значимость решения, принятого год назад на референдумах, проведенных в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Жители этих регионов приняли решение вернуться к России, и это решение стало символом не только восстановления исторической справедливости, но и объединения русского народа, а также свидетельством его воли и преданности.

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Медведев также упомянул события 2008 года, когда Россия ввела свои войска в Грузию. Он подчеркнул, что в это время в руководстве страны не проводилось специальных консультаций, и не существовало альтернативы военному ответу на действия Грузии, которая напала на Южную Осетию. Этот аспект подчеркивает сложность и серьезность геополитических решений, принимаемых в тот момент.

#новости
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