Несмотря на вызовы, связанные с запуском производства, обеспечение надежной цепочки поставок и поиск квалифицированных кадров

Турецкая компания Baykar, которая специализируется на производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), таких как Bayraktar, планирует завершить строительство завода в Украине, предназначенного для производства БПЛА, в течение 1,5 лет. Об этом объявил генеральный директор компании Халук Байрактар, согласно сообщению ТАСС.

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По его словам, строительство завода уже началось, и предполагается, что на заводе будут заняты не менее 300 человек. Однако он признал, что существуют некоторые вызовы, связанные с запуском производства в условиях боевых действий, такие как обеспечение надежной цепочки поставок и поиск квалифицированных кадров.

Генеральный директор также отметил, что компания Baykar намерена инвестировать около 100 миллионов долларов в Украину. Эти инвестиции будут направлены не только на строительство завода, но также на обслуживание сервисного центра и главного офиса компании на Украине.

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23 июня Халук Байрактар сообщил, что начало производства боевых БПЛА, таких как Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci, на Украине запланировано на 2025 год.