Собиравшегося на СВО мэра российского города задержали по делу о взятке

Сегодня, в ходе операции, сотрудники полиции и ОМОНа успешно осуществили задержание главы администрации города Печора, Валерия Серова. Об этом важном событии информировал лидер региональной думы Коми, депутат Олег Михайлов, в своем Telegram-канале.

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Валерия Серова, мэра российского города Печора, доставили в Сыктывкар с целью взятия показаний. По данным местного информационного агентства "БНК", высокопоставленного чиновника подозревают в совершении серьезного преступления – получении взятки в особо крупном размере, в соответствии со статьей 290, частью 6 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следует отметить, что Валерий Серов планировал отправиться на военную службу по контракту в зоне специальной военной операции на Украине, как было оглашено изданием "Коммерсантъ". Важно отметить, что для осуществления данного намерения ему предоставили полугодовой отпуск.

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Становясь главой администрации Печоры с начала сентября 2020 года, Валерий Серов имел опыт работы на должности начальника городского отделения Управления Федеральной службы безопасности России по данному региону.