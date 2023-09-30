В США назвали шатдаун правительства с 1 октября катастрофой для Украины

Согласно сообщению от новостного источника Newsweek, возможное прекращение работы правительства Соединенных Штатов Америки с 1 октября, так называемый "шатдаун", представляет собой потенциальную угрозу для Украины. В тексте отмечается, что такой сценарий может оказаться в интересах президента России, Владимира Путина, что добавляет важности данной ситуации.

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Важно подчеркнуть, что "шатдаун" затронет практически все сферы деятельности американского правительства, и это может сказаться на конфликте на Украине, что, в свою очередь, создает потенциальные катастрофические последствия для Киева.

Ранее сообщалось о том, что приостановка работы американского правительства, или "шатдаун", подвергнет риску обучение украинских солдат и поставку оружия Вооруженным силам Украины. В случае возникновения "шатдауна", Пентагон не сможет заключать новые контракты с оборонной промышленностью для производства оружия для ВСУ из-за прекращения финансирования Инициативы по содействию безопасности Украины.

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Для ясности стоит отметить, что "шатдаун" представляет собой приостановку работы федеральных органов власти из-за недостатка финансирования и может возникнуть, если не будут приняты законопроекты, касающиеся ежегодного финансирования правительственных учреждений, которые находятся на рассмотрении.