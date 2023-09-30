Российский военный назвал уязвимое место украинских РСЗО «Ураган»

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, отметил, что снаряды, выпущенные из реактивных систем залпового огня "Ураган", которые принадлежат Вооруженным силам Украины (ВСУ), оказываются уязвимыми перед российскими системами противовоздушной обороны. Во время беседы с "Лентой.ру", он выделил особенности и слабые места Реактивной Системы Залпового Огня "Ураган".

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Дандыкин подчеркнул, что "Ураган" представляет собой реактивную систему залпового огня крупного калибра, обладающую дальностью порядка 40 километров. Снаряды данной РСЗО имеют калибр в 240 миллиметров, но именно из-за этой большой массы и калибра они становятся подвержены поражению средствами противовоздушной обороны. Это объясняет, почему они так легко сбиваются.

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Ранее, российские ПВО успешно предотвратили обстрел территории России ракетами из реактивной системы залпового огня "Ураган", выпущенными ВСУ. Инцидент произошел 30 сентября, примерно в 03:45 по московскому времени, когда дежурные средства противовоздушной обороны зарегистрировали пролет девяти снарядов в Белгородской области. Все эти снаряды были успешно уничтожены в воздухе.