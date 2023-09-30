В Германии утверждают, что это действие согласно международному праву является допустимым

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выразила необходимость в поставках крылатых ракет Taurus в Киев. По её мнению, такие ракеты могут быть использованы Вооруженными силами Украины для ударов по целям на территории России, и это действие согласно международному праву является допустимым. Данную информацию сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на интервью Штрак-Циммерман для медиагруппы Funke.

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Немецкий политик подчеркнула, что поставки крылатых ракет Taurus имеют важное стратегическое значение, поскольку они могут существенно затруднить снабжение российских вооруженных сил и придать украинской армии большую эффективность в военных операциях.

Важно отметить, что Мари-Агнес Штрак-Циммерман утверждает, что согласно международному праву, Украина имеет законное право наносить удары по военным объектам, даже если они расположены на территории России. Это право не зависит от происхождения оружия или страны-поставщика. Она подчеркнула, что без поддержки западных союзников Украина оказалась бы в более уязвимом положении перед Россией.

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Следует отметить, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил мнение, что поставка дальнобойных ракет ATACMS и Taurus из западных источников не способна полностью компенсировать разницу в количестве вооружений в контексте противостояния с Россией.