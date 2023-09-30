В ДНР рассказали о применении ВСУ химического оружия под Горловкой

Согласно информации, полученной от советника главы региона Яна Гагина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) прибегли к применению химического оружия при обстреле позиций российских войск под Горловкой в Донецкой народной республике (ДНР). Этот инцидент стал частью серии событий, связанных с использованием химических снарядов, включая прошлые случаи в Волновахе, Мариуполе, Угледаре и Артемовске, а теперь произошедший под Горловкой.

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Ян Гагин выразил озабоченность и сообщил: "ВСУ неоднократно прибегали к применению снарядов, содержащих химические вещества. Этот вид оружия уже наносил вред бойцам в разных городах, вызывая приступы удушья, слезотечение, тошноту, отек гортани и раздражение на коже."

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Ранее Министерство обороны России доложило о 12 ударах высокоточным оружием по объектам ВСУ, в результате чего была уничтожена часть снарядов с обедненным ураном, которые были предоставлены из Запада.