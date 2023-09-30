В Армении начали обсуждать вопрос отключения российских телеканалов

В Армении было принято решение отключить российские телеканалы, как объявила Лусине Бадалян, депутат фракции "Гражданский договор", в ходе интервью, предоставленному Factor TV.

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По словам Бадалян, вопрос о таком действии обсуждался на пленарных заседаниях Национального собрания на протяжении значительного времени. Она отметила, что принятие подобных мер становится необходимостью, особенно когда существует угроза безопасности государства. Бадалян также подчеркнула, что окончательное решение будет объявлено соответствующими ведомствами, оставляя пространство для дальнейшего развития событий.

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Ранее в сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал ситуацию, отметив, что Армения не желает перекладывать ответственность за свои неудачи на Россию. В своих заявлениях он подчеркнул, что не считает Россию виновной в неудачах страны. Важно отметить, что данное заявление представляет собой попытку пролить свет на разногласия, возникшие в российско-армянских отношениях, и оставляет открытыми вопросы о будущем сотрудничестве между двумя странами.