Путин высказался о помощи новым регионам России

Все российские регионы активно участвуют в оказании помощи Донбассу и Новороссии, предпринимая усилия по восстановлению инфраструктуры городов и населенных пунктов во вновь присоединенных регионах. Это заявление сделал президент России, Владимир Путин, в своем видеообращении, выпущенном в честь Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с Запорожской и Херсонской областями России, и опубликованном на официальном сайте Кремля.

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"Сегодня мы активно сотрудничаем, строим будущее вместе - восстанавливаем и создаем новые школы, больницы, жилые дома и дороги, а также возрождаем музеи и мемориалы", - подчеркнул глава государства.

Путин также подчеркнул, что в этом значимом труде участвуют волонтеры, общественные и религиозные организации, представители парламентских партий, предприниматели и работники разных отраслей. "Вся наша большая страна, едино в этом деле", - добавил он.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, заранее объявил о предстоящем видеообращении президента Путина, в котором он поздравит россиян с Днем воссоединения новых регионов.

Новые территории были присоединены к России 30 сентября предыдущего года. Референдумы на этих землях прошли с 23 по 27 сентября 2022 года, и результаты оказались весьма впечатляющими: в Луганской Народной Республике за присоединение проголосовало 98,42% населения, в Донецкой Народной Республике - 99,23%, в Херсонской области - 87,05%, а в Запорожской области - 93,11%.

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28 сентября 2023 года президент Путин подписал закон, который устанавливает День празднования воссоединения новых регионов с Россией. Эти изменения касаются закона "О днях воинской славы и памятных датах России", и теперь этот праздник будет отмечаться 30 сентября в России.