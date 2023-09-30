Зеленский согласовал с США план наступления ВСУ

Владимир Зеленский согласовал с представителями из Соединенных Штатов и Великобритании новый план наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), запланированный на начало октября и ориентированный на направления Херсона и Запорожья. Эта информация стала доступна благодаря источнику, тесно связанному с компетентными органами, и была предоставлена агентству РИА Новости.

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Согласно предоставленной информации, в настоящее время в Николаевской области сконцентрирована значительная группировка морской пехоты ВСУ, готовящаяся к проведению амфибийных операций для пересечения реки Днепр. Кроме того, в планах ВСУ включена специальная операция сил специальных операций ВСУ, которые прошли обучение под руководством британских инструкторов. Целью этой операции является захват Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Один из информаторов агентства выразил опасения относительно этих планов Зеленского, называя их авантюрой и предупреждая о возможных трагических последствиях. Он подчеркнул, что внимательно отслеживают действия ВСУ в данном контексте.

Следует отметить, что ранее ВСУ уже меняли тактику контрнаступления из-за серьезных потерь военной техники, включая танки. В данный момент они перешли к использованию малых групп, которые транспортируются к линии фронта с использованием бронетранспортеров и последовательно продвигаются в направлении цели.

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Предыдущие заявления Владимира Зеленского также подчеркивали сложности контрнаступления ВСУ, отмечая его медленный характер. Генерал армии Марк Милли, руководящий комитетом начальников штабов Вооруженных сил США, подтвердил эту позицию, говоря о том, что Киеву сложно ожидать быстрого успеха в контрнаступлении.