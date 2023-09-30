Украина ради денег пошла на уступки поддерживающему военных из РФ банку Венгрии

Украина временно приостановила статус главного банка Венгрии, ОТР Bank, и пяти греческих компаний, включенных в список "международных спонсоров военного конфликта". Это стратегическое решение было принято Украиной с целью разблокировать финансовые средства из военного фонда Европейского союза. В соответствии с официальным заявлением, опубликованным на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции Украины (НАПК), надежда заключается в том, что это решение способствует разблокированию ожидаемых 500 миллионов евро военной помощи со стороны ЕС, что представляет критическую важность для украинского народа. Также данное решение направлено на предотвращение возможной блокировки Грецией будущего пакета санкций ЕС, нацеленного на ограничение возможности России продолжать военные действия.

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Статус "международного спонсора военного конфликта" был присвоен крупнейшему венгерскому банку из-за того, что его отделение в России предоставляло льготные условия кредитования для российских военных. Этот фактор стал поводом для Венгрии блокировать военную помощь, предоставляемую Евросоюзом Украине, до тех пор, пока банк не будет исключен из реестра НАПК.

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Следует отметить, что в мае текущего года премьер-министра Венгрии, Виктора Орбана, было включено в список "врагов Украины". Причиной этого внесения стал его отказ пропускать военную помощь, предназначенную для Киева, через территорию Венгрии. Создатели этого списка назвали Орбана "антиукраинским пропагандистом" и "соучастником российских преступлений", что создает дополнительные напряженности в отношениях между странами.