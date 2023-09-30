В США оценили способность российского оружия поражать танки НАТО, скептически оценив перспективы танков Abrams

При разработке российского вооружения учитывалась задача обеспечения высокой эффективности при уничтожении западной военной техники. Эту цель подробно раскрыл бывший разведчик Корпуса морской пехоты США, Скотт Риттер, в ходе интервью, предоставленного YouTube-каналу Gegenpol.

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Риттер подчеркнул, что российское оружие спроектировано с явным намерением эффективно противодействовать натовским танкам, включая выдающиеся модели, такие как супертанк Leopard. Он отметил, что важным преимуществом российской техники является более доступная стоимость при покупке и более простая техническая обслуживаемость по сравнению с западными аналогами. Еще одним важным аспектом, выделенным Риттером, является высокий уровень мотивации и высокая подготовка экипажей боевых машин, что делает их более эффективными на поле боя.

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Ранее Риттер поделился информацией о действиях России в Запорожье, где осуществляется уничтожение западных танков с использованием специальных тактических приемов против Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словах, танки Leopard уже были ликвидированы, и процесс уничтожения танков Challenger находится в стадии выполнения. Аналитик также выразил уверенность в том, что аналогичная судьба ждет и танки Abrams в будущем.