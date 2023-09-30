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При разработке российского вооружения учитывалась задача обеспечения высокой эффективности при уничтожении западной военной техники. Эту цель подробно раскрыл бывший разведчик Корпуса морской пехоты США, Скотт Риттер, в ходе интервью, предоставленного YouTube-каналу Gegenpol.
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Риттер подчеркнул, что российское оружие спроектировано с явным намерением эффективно противодействовать натовским танкам, включая выдающиеся модели, такие как супертанк Leopard. Он отметил, что важным преимуществом российской техники является более доступная стоимость при покупке и более простая техническая обслуживаемость по сравнению с западными аналогами. Еще одним важным аспектом, выделенным Риттером, является высокий уровень мотивации и высокая подготовка экипажей боевых машин, что делает их более эффективными на поле боя.
Ранее Риттер поделился информацией о действиях России в Запорожье, где осуществляется уничтожение западных танков с использованием специальных тактических приемов против Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словах, танки Leopard уже были ликвидированы, и процесс уничтожения танков Challenger находится в стадии выполнения. Аналитик также выразил уверенность в том, что аналогичная судьба ждет и танки Abrams в будущем.