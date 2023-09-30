Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Экс-разведчик США Риттер: российское оружие легко уничтожает натовские танки
В США оценили способность российского оружия поражать танки НАТО, скептически оценив перспективы танков Abrams

реклама

При разработке российского вооружения учитывалась задача обеспечения высокой эффективности при уничтожении западной военной техники. Эту цель подробно раскрыл бывший разведчик Корпуса морской пехоты США, Скотт Риттер, в ходе интервью, предоставленного YouTube-каналу Gegenpol.

реклама

Риттер подчеркнул, что российское оружие спроектировано с явным намерением эффективно противодействовать натовским танкам, включая выдающиеся модели, такие как супертанк Leopard. Он отметил, что важным преимуществом российской техники является более доступная стоимость при покупке и более простая техническая обслуживаемость по сравнению с западными аналогами. Еще одним важным аспектом, выделенным Риттером, является высокий уровень мотивации и высокая подготовка экипажей боевых машин, что делает их более эффективными на поле боя.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее Риттер поделился информацией о действиях России в Запорожье, где осуществляется уничтожение западных танков с использованием специальных тактических приемов против Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словах, танки Leopard уже были ликвидированы, и процесс уничтожения танков Challenger находится в стадии выполнения. Аналитик также выразил уверенность в том, что аналогичная судьба ждет и танки Abrams в будущем.

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

МО: ВС РФ уничтожили три украинских склада с боеприпасами в ДНР и под Херсоном
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Полуторатонная ФАБ-1500 попала и взорвалась в место расположения личного состава ВСУ
31
Unity планирует собирать по 20 центов с разработчиков за каждую установку игры
3
Business Insider: Больше вреда Abrams могут причинить техники ВСУ, а не мины, ракеты и дроны русских
14
Почему Т-80 снова ставят на конвеер
3
Оператор дрона и командир гаубицы Д-30 получили денежную премию за уничтожение танка Leopard
2
Тактику "молот разминирования" показали ВС РФ, запустив танк-камикадзе Т-62 на минные поля ВСУ
10
Атакой "дуплекс" дроны ВТ-40 уничтожили улучшенную модификацию Leopard - шведский танк Strv122
4
Немецкое правительство поймали на укрывательстве фактов об отключении последних АЭС
1
Долгожданная технология AMD FSR 3 дебютирует уже через несколько часов — рост fps более чем в 3 раза
17
Решение Apple App Store оспорено в Верховном суде компанией Epic
+
20-ядерный процессор Intel Core i7-14700KF показал частоту 6 ГГц в утечке бенчмарка
+
Риттер: Гунько в канадский парламент пригласили люди Трюдо, а у последнего в этом "виноват" Путин
3
Госсекретарь США Блинкен допустил встречу Байдена с Путиным
2
Хозяева приграничных земель с РФ получат выплаты от финских военных за строительство укреплений
3
Власти Франции одобрили распространение прошивки, позволяющей избежать запрета на продажу iPhone 12
+
ВС США заявили, что иранские корабли применили лазер против вертолета
9
Суд открывает дорогу для конкурентов Apple Pay в сфере NFC-оплаты
6
Грин: палата представителей хочет исключить помощь Украине из бюджета на оборону
4
Самый быстрый игровой ПК в мире Revolt продаётся за $4549 и может устареть уже через 2 месяца
6
Microsoft добавила генератор изображений в Paint для Windows 11
1

Популярные статьи

Проверяю систему анализа текстов и статей TEXT.RU
3
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
53
Фильм Gran Turismo - просто реклама PlayStation и Nissan
4
SSD скоро подорожают – какой накопитель купить в конце 2023 года, ТОП-5 моделей
17
Midjourney сгенерировала кадры советской версии «Игры престолов»
1
MX Linux и игры: Подготовка операционной системы для запуска игр, и проблема таймеров Godot Engine
11
Что посмотреть в эти выходные на стриминговых сервисах
3
Космический телескоп «Гайя» позволил оценить скорость движения звезд в Млечном Пути
+
Станет ли металлический порошок новым революционным топливом
2
Обзор и тест игры "Русы против Ящеров"
+

Сейчас обсуждают

Товарищ Ким
15:40
Да тут более хитрый подход. На первый взгляд бред, но похоже накоонец решили сделать, так, ка нужно нам, гражданам России. Вводя такие требования, идут пооо японскому пути. В Японии, гастер не может п...
Товарооборот России и Африки сначала текущего года вырос на 43 %
Игорь Гурьянов
15:38
Да там не в правильности дело, там косяк изначально в пропускной способности по току у контактов
Испытания разъема 12V-2x6 прошли успешно — контакты не греются даже при неправильной установке
Игорь Гурьянов
15:37
15 минут это разве тест??? А как же заеон Джоуля Ленца, где время играет решающий фактор при перегреве. Разьем можно считать годным если он неограниченное время в режиме 24/7 способен держать заявленн...
Испытания разъема 12V-2x6 прошли успешно — контакты не греются даже при неправильной установке
Ветал Винчестер
15:33
Ну вот для любимцев Стим дека нищая убогая версия для 720р, кушайте) а я пока кайфовать буду на высоких в 1080п в форзу 5, скачанную из геймпасса
ASUS сравнила производительность ROG Ally на базе AMD Ryzen Z1 и Z1 Extreme
Михаил Авраменко
15:32
Исключительно в твоём воспаленном мозгу. Также как и дохлые суслики у ваньки горыныча.
Путин: финансовая система мира выстроена для обслуживания «золотого миллиарда»
Андрей Касянчук
15:31
Они и сейчас там есть. И у АМД - тоже.
Процессоры Intel Core 15-го поколения будут совмещать в себе сразу 3 микроархитектуры ядер — инсайд
Vito Vago
15:30
Путь окраины!
В Армении допустили отключение российских телеканалов из-за угрозы безопасности
Vito Vago
15:28
Цитата: "Пока что инициатива по-прежнему на стороне ВСУ, и именно ВСУ ведут наступательные действия и планируют новые из них. Да, пока безрезультатно, но ведут". Сколько свинарников планирую освободит...
Медведев уточнил, до какого момента будет продолжаться СВО
Vito Vago
15:25
Цитата: "Вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что к концу текущего года производство данной техники планируется увеличить примерно в 130 раз". Значит было 1 (одно) изделие, будет 130.
Глава МИД Украины Кулеба заявил о выпуске снарядов натовского калибра
Гер Краузе
15:21
Это как раз и говорит о том что правительство в США ничего не решает, а президент США - говорящая голова.
Newsweek: приостановка работы правительства США станет катастрофой для Киева
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем