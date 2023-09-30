Российские войска увеличили серую зону на двух направлениях

Глава Донецкой народной республики (ДНР) - Денис Пушилин - доложил через свой официальный канал в Telegram о значительном изменении обстановки в районе Авдеевки и Марьинки, где российские вооруженные силы расширили свою воздействующую зону.

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Согласно его информации, в результате успешно проведенных рейдов сегодня была увеличена серая зона в нескольких направлениях. Эти изменения касаются как северной, так и северо-западной части города Марьинка, а также районов, где находятся населенные пункты Опытное и Веселое. Это свидетельствует о настойчивости и активности российских вооруженных сил в регионе.

Предварительно, Денис Пушилин уже сообщал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимали попытки симулировать наступление на артемовском направлении. Тем не менее, эти попытки были успешно отражены российскими войсками, которые нанесли значительные удары по силам ВСУ.

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16 сентября военный эксперт Владислав Шурыгин также выразил мнение, что ВСУ стремятся занять выгодные позиции перед приходом холодов. Он подчеркнул, что среди таких стратегических позиций выделяются не только Клещеевка, но и Работино, Урожайное и Пятихатки. Эта информация свидетельствует о продолжающихся напряженных действиях на линии соприкосновения.