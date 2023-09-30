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Пушилин: ВС России отразили попытку ВСУ провести разведку боем у Приютного
Российские войска отразили попытку ВСУ провести разведку боем у Приютного

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Сегодня в южном направлении Донецкой Народной Республики (ДНР) возникла ситуация, связанная с попыткой боевых действий со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ), о чем информировал глава ДНР, Денис Пушилин, через свой Telegram-канал.

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В результате ответных мер, предпринятых российскими вооруженными силами, атаки ВСУ были успешно отражены в населенных пунктах Приютное, Новомайорское и Новопрокоповка. Противник понес значительные потери и был отброшен на исходные позиции.

Кроме того, 28 сентября, в районе Приютного, Вооруженные Силы России успешно отразили две атаки, совершенные ВСУ.

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В тот же день советник главы ДНР, Ян Гагин, высказал заявление о перемещении части войск ВСУ с направления Краснолиман - Артемовск из-за значительных потерь. Он также подчеркнул, что, согласно данным разведки, противник переместил существенную часть своей группировки в район населенного пункта Андреевка на южном фланге Артемовска с целью участия в будущих штурмах.

#новости
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