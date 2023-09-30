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NataVd
Путин: финансовая система мира выстроена для обслуживания «золотого миллиарда»
"Золотой миллиард" эксплуатирует все остальные страны мира, охватывая различные аспекты, включая сферу технологий, информации и финансов

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На международной парламентской конференции под названием «Россия — Латинская Америка» президент Российской Федерации Владимир Путин выразил свою критику по отношению к современной мировой финансовой системе. Он отметил, что данная система, по его мнению, призвана обслуживать интересы исключительно так называемого "золотого миллиарда". Это заявление было сделано на мероприятии, и стенограмма его речи была незамедлительно опубликована на официальном веб-сайте Кремля.

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Президент России выразил убеждение, что международные финансовые институты сконструированы таким образом, что они предоставляют выгоды только ограниченному кругу богатейших людей и стран. Он подчеркнул, что "золотой миллиард", а именно руководители стран, входящих в этот категориально богатый слой, эксплуатируют практически все остальные страны мира. Их привилегированное положение охватывает различные аспекты, включая сферу технологий, информации и финансов.

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На той же конференции Владимир Путин призвал к неотложным изменениям в международных правилах, касающихся кредитования и обслуживания долга развивающихся стран. Этот призыв стал продолжением более ранних высказываний президента о том, что доллар США используется в мировой финансовой системе как инструмент политического воздействия. Путин подчеркнул важность установления системы расчетов между странами БРИКС в национальных валютах и развития нового финансового института, который сможет значительно повлиять на отношения между участниками этого объединения.

#новости #новости 3080 ti
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