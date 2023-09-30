Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Кирби: США не намерены отказываться от ценового потолка на российскую нефть
В США оценили возможность отказа от ценового потолка на российскую нефть

реклама

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности, Джон Кирби, недавно высказал официальное заявление, в котором подтвердил позицию Соединенных Штатов относительно ценового потолка на российскую нефть. Согласно информации, представленной агентством RIA Novosti, Кирби утверждает, что американская сторона настаивает на сохранении данного инструмента.

реклама

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты видят ценовой потолок на российскую нефть как полезный и жизнеспособный инструмент в контексте мировых энергетических рынков. Кирби заявил: "Мы не видим причин отказываться от использования ценового потолка в качестве важного инструмента в нашей энергетической политике. На данный момент у нас нет конкретных изменений в этом вопросе, о которых можно было бы объявить".

Ранее, ссылаясь на данные судоходных и страховых записей, газета Financial Times информировала о том, что Россия сумела успешно обойти воздействие ценового потолка на нефть, который был введен западными странами, по крайней мере, в отношении большей части своего нефтяного экспорта.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Кроме того, 22 сентября текущего года глава Министерства экономического развития России, Максим Решетников, выразил ожидание, что средние экспортные цены на российскую нефть в период с 2024 по 2026 год составят около 70 долларов за баррель. Однако, стоит отметить, что уже на настоящий момент цена на российскую нефть превышает ожидаемый уровень на следующие годы на 20 процентов, как подчеркнул Решетников.

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Зеленский согласовал с США и Британией план наступления ВСУ в начале октября
Президент Путин: вся Россия делает общее дело, помогая новым регионам
Зеленский согласовал с США и Британией план наступления
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Полуторатонная ФАБ-1500 попала и взорвалась в место расположения личного состава ВСУ
30
РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения и доведет его мощность до 1500 л.с
67
Unity планирует собирать по 20 центов с разработчиков за каждую установку игры
3
Москва диктует кто и за сколько будет покупать наши ресурсы
17
Почему Т-80 снова ставят на конвеер
3
Business Insider: Больше вреда Abrams могут причинить техники ВСУ, а не мины, ракеты и дроны русских
12
Оператор дрона и командир гаубицы Д-30 получили денежную премию за уничтожение танка Leopard
2
Вместо благодарности союзники Украины получили экономический ущерб и судебный иск в ВТО
3
Тактику "молот разминирования" показали ВС РФ, запустив танк-камикадзе Т-62 на минные поля ВСУ
10
Атакой "дуплекс" дроны ВТ-40 уничтожили улучшенную модификацию Leopard - шведский танк Strv122
4
Military Watch: танки Abrams долго не продержатся из-за артиллерии и мин
+
Долгожданная технология AMD FSR 3 дебютирует уже через несколько часов — рост fps более чем в 3 раза
17
Журналисты Bild требуют вывести немецкий бизнес из РФ и не платить в России налоги
+
Решение Apple App Store оспорено в Верховном суде компанией Epic
+
Fox News: Хантер Байден получил более 250 тысяч долларов из Китая на адрес отца
1
Есть информация про запуск в производство двигателей ГТД-1000 для Т-80
3
20-ядерный процессор Intel Core i7-14700KF показал частоту 6 ГГц в утечке бенчмарка
+
Госсекретарь США Блинкен допустил встречу Байдена с Путиным
2
Немецкое правительство поймали на укрывательстве фактов об отключении последних АЭС
+
Хозяева приграничных земель с РФ получат выплаты от финских военных за строительство укреплений
3

Популярные статьи

Повышение ключевой ставки ФРС США до 7% будет иметь очень негативные последствия для всего мира — АТ
44
Проверяю систему анализа текстов и статей TEXT.RU
3
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
53
Фильм Gran Turismo - просто реклама PlayStation и Nissan
3
MX Linux и игры: Подготовка операционной системы для запуска игр, и проблема таймеров Godot Engine
10
Что посмотреть в эти выходные на стриминговых сервисах
3
Midjourney сгенерировала кадры советской версии «Игры престолов»
1
SSD скоро подорожают – какой накопитель купить в конце 2023 года, ТОП-5 моделей
7
Станет ли металлический порошок новым революционным топливом
2
Космический телескоп «Гайя» позволил оценить скорость движения звезд в Млечном Пути
+

Сейчас обсуждают

Lexagon
12:29
СерверЫ, однако.
FACEIT добавляют московские сервера, а также появятся локальный хаб и новые сервера для жителей СНГ
nukemall
12:29
О, ещё один тупой дегенерат рыльце высунул чтобы похрюкать про "калоши". Путин же сказал нечто вроде "всё что связано с ВПК в СССР было великолепно, но товары народного потребления - говно, советские ...
Москва диктует кто и за сколько будет покупать наши ресурсы
REY_B_
12:27
Пластик проблема, когда его бросают где попало. Но это не проблема переработки, это проблема Культуры!
Испанские ученые обнаружили червей, слюна которых способна разлагать пластик
nukemall
12:25
Дебильное упрямство приводящее к бессмысленным потерям - составляющая часть украинства, больные этим недугом не могут иначе, они тупо держатся за каждый свинарник и массово дохнут в попытках таковой з...
Зеленский согласовал с США и Британией план наступления
REY_B_
12:25
А на АМД можно мод на улучшенные модели и текстуры накатить. Почему разрабы сами их не делают? Это вопрос! Может им занёс кто?
AMD FSR 3 обеспечивает больший рост среднего значения fps на фоне NVIDIA DLSS 3 в Immortals of Aveum
Виктор Попко
12:19
Конечно будет, что не помните 1998 год? Как обещали, что много чего не будет, а чего так?
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
Виктор Попко
12:17
Именно поэтому покупаю доллары и уже 10 лет как в большом плюсе.
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
Виктор Попко
12:16
И что, обычный человек любой такое может, хвастаешь этим?
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
Дмитрий Смирнов
12:13
Вес легко сбросить. Мне 45. Вес сбрасывают не физупражнениями. Я с 85 до 75 сбрасывал по диете (без сладкого, мучного, жирного). Потом набрал. Сейчас по другой системе(не ем только сладкое и мучное, ж...
Разогнал организм - пробежал свой первый марафон
Рагнар Лодброк
12:12
Снова в комментах фанаты зелёных ссут кипятком хотя ни одного нет 4090 ,сидят на 1070 и трындят какое плохое fsr3 аж смешно 🤣🤣🤣
Работу AMD FSR 3 и NVIDIA DLSS 2 сравнили в Forspoken — ряд показателей схож, но есть нюанс
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем