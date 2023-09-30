В США оценили возможность отказа от ценового потолка на российскую нефть

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности, Джон Кирби, недавно высказал официальное заявление, в котором подтвердил позицию Соединенных Штатов относительно ценового потолка на российскую нефть. Согласно информации, представленной агентством RIA Novosti, Кирби утверждает, что американская сторона настаивает на сохранении данного инструмента.

реклама

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты видят ценовой потолок на российскую нефть как полезный и жизнеспособный инструмент в контексте мировых энергетических рынков. Кирби заявил: "Мы не видим причин отказываться от использования ценового потолка в качестве важного инструмента в нашей энергетической политике. На данный момент у нас нет конкретных изменений в этом вопросе, о которых можно было бы объявить".

Ранее, ссылаясь на данные судоходных и страховых записей, газета Financial Times информировала о том, что Россия сумела успешно обойти воздействие ценового потолка на нефть, который был введен западными странами, по крайней мере, в отношении большей части своего нефтяного экспорта.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Кроме того, 22 сентября текущего года глава Министерства экономического развития России, Максим Решетников, выразил ожидание, что средние экспортные цены на российскую нефть в период с 2024 по 2026 год составят около 70 долларов за баррель. Однако, стоит отметить, что уже на настоящий момент цена на российскую нефть превышает ожидаемый уровень на следующие годы на 20 процентов, как подчеркнул Решетников.