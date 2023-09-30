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NataVd
ФОМС впервые оценил численность жителей в новых регионах России
Объявлена численность россиян в новых регионах

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По последним данным, на 1 января 2024 года численность населения во вновь присоединившихся субъектах России достигла отметки в 3,2 миллиона человек. Эту информацию предоставил РБК, ссылаясь на проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), представленный в Государственной Думе. Это значимо подчеркивает рост населения в данных регионах.

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Согласно актуальным данным, к 12 сентября текущего года, в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР) и также в Запорожской и Херсонской областях Украины было выдано в общей сложности 2 827 429 российских паспортов. По планам, до конца текущего года еще 400 тысяч паспортов будет вручено местным жителям. Это демонстрирует продолжающееся укрепление связей между данными регионами и Россией.

В августе высокопоставленный чиновник России, вице-премьер Татьяна Голикова, поделилась информацией о снижении уровня рождаемости в стране на 2,3 процента за первые полгода 2023 года. Это ставит перед страной серьезные демографические вызовы. Кроме того, за прошедший 2022 год численность населения России сократилась на более чем 550 тысяч человек, что подчеркивает важность принятия мер по поддержке рождаемости и увеличению населения.

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Согласно оценке Росстата, на 1 января 2023 года в России проживало 146 447 424 постоянных жителей. Это число является отправной точкой для реализации национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных указом Президента России. Увеличение численности населения оценивается как приоритетная задача для страны в ближайшие десятилетия.

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