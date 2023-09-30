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Президент Литвы Гитанас Науседа выразил свою неудовлетворенность механизмом солидарности Европейского Союза, который регулирует распределение нелегальных мигрантов. По его мнению, данный механизм недостаточно справедливо учитывает вклад Литвы в оказание помощи украинским беженцам. Президент подчеркнул важность учета помощи, предоставляемой литовским народом беженцам из Украины и Белоруссии. Эти заявления были сделаны в информационном канале Baltnews.
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Науседа выразил свою точку зрения, отметив: "Я считаю, что данный механизм солидарности недостаточно учитывает наш вклад, поскольку беженцы из Украины и Белоруссии - такие же люди, как и те, кто приходит из Средиземноморского региона".
В июне 2023 года Совет Европейского Союза предварительно одобрил новую миграционную политику, в соответствии с которой участие стран в механизме солидарности станет обязательным. Согласно этой политике, государства Евросоюза должны будут решать, принимать ли определенное количество беженцев на своей территории или внести денежный вклад, исходя из численности населения и ВВП.
Кроме того, в Германии были ужесточены меры контроля за границей из-за роста случаев контрабанды мигрантов. Глава министерства внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер выразила свою озабоченность этой ситуацией, сказав: "Если мы сможем выявить контрабандистов, это будет иметь серьезное значение, поскольку сейчас у нас возникает ощущение, что каждый четвертый или пятый человек, въезжающий в страну, делает это через контрабандистов".