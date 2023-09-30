Президент Литвы назвал миграционный курс ЕС неадекватным

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил свою неудовлетворенность механизмом солидарности Европейского Союза, который регулирует распределение нелегальных мигрантов. По его мнению, данный механизм недостаточно справедливо учитывает вклад Литвы в оказание помощи украинским беженцам. Президент подчеркнул важность учета помощи, предоставляемой литовским народом беженцам из Украины и Белоруссии. Эти заявления были сделаны в информационном канале Baltnews.

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Науседа выразил свою точку зрения, отметив: "Я считаю, что данный механизм солидарности недостаточно учитывает наш вклад, поскольку беженцы из Украины и Белоруссии - такие же люди, как и те, кто приходит из Средиземноморского региона".

В июне 2023 года Совет Европейского Союза предварительно одобрил новую миграционную политику, в соответствии с которой участие стран в механизме солидарности станет обязательным. Согласно этой политике, государства Евросоюза должны будут решать, принимать ли определенное количество беженцев на своей территории или внести денежный вклад, исходя из численности населения и ВВП.

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Кроме того, в Германии были ужесточены меры контроля за границей из-за роста случаев контрабанды мигрантов. Глава министерства внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер выразила свою озабоченность этой ситуацией, сказав: "Если мы сможем выявить контрабандистов, это будет иметь серьезное значение, поскольку сейчас у нас возникает ощущение, что каждый четвертый или пятый человек, въезжающий в страну, делает это через контрабандистов".