В Херсонской области рассказали о работе подполья

Согласно официальному заявлению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, подпольные структуры, связанные с организацией "Русский Херсон", предоставили активную поддержку российским артиллеристам во время военных операций. Эту информацию губернатор раскрыл в своем официальном Telegram-канале.

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Согласно высказыванию Сальдо, благодаря данным, полученным от подпольных активистов, был успешно ликвидирован пункт временного размещения бойцов и военной техники Вооруженных Сил Украины в селе Львово. Кроме того, были уничтожены ангар с военной техникой в Херсоне, склад боеприпасов у Антоновского моста, и командный пункт в селе Садово.

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Важно подчеркнуть, что часть информации была получена подпольщиками от солдат украинской территориальной обороны. Это свидетельствует о широком спектре источников, которые использовались для успешной координации и проведения военных операций.