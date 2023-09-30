Конгрессмены отвергли проект финансирования правительства США

Палата представителей Конгресса США, находящаяся под контролем республиканцев, не сумела принять законопроект о финансировании работы правительства страны до 31 октября, несмотря на протесты со стороны сената и администрации Белого дома. Об этом сообщает информационное агентство CNN.

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Документ был отклонен 232 членами Конгресса, включая всех демократов и 21 республиканца, в то время как за инициативу проголосовали 198 республиканцев.

Этот краткосрочный бюджет был разработан с целью обеспечить финансовую стабильность до конца октября и избежать возможного шатдауна, который, как ожидается, может начаться уже в воскресенье, 1 октября.

Ранее Государственный департамент США начал подготовку к возможному закрытию работы правительства с 1 октября. В ближайшие дни будут определены организации, которые продолжат свою работу, а какие временно прекратят свою деятельность. Президент США Джо Байден признал, что не готов предотвратить шатдаун и выразил сомнение в том, какие действия можно предпринять, чтобы это избежать.

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Шатдаун может произойти к 1 октября, если не будут приняты законопроекты о ежегодном финансировании государственных учреждений, находящиеся в стадии рассмотрения. Как отмечает агентство Moody's, возможное частичное прекращение работы правительства США в сентябре может повлечь за собой снижение кредитного рейтинга страны.