В Госдуме призвали запретить поставки нефти недружественным странам

Лидер фракции ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам, Леонид Слуцкий, выразил неотложную необходимость в ограничении поставок нефти из России в страны, которые не являются нашими друзьями. Цель такого ограничения - противодействие росту цен на внутреннем рынке. Это заявление было сделано им в официальном Telegram-канале.

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В его заявлении подчеркивается, что объем экспорта нефтепродуктов из России в страны, не поддерживающие дружественные отношения, должен быть сведен к минимуму. Кроме того, председатель партии призвал к ограничению несанкционированных перевозок нефтепродуктов из страны. Он предложил создать список предприятий, которые имеют право на торговлю бензином, и, при необходимости, другими нефтепродуктами.

Слуцкий также подчеркнул, что необходимо избегать "слепой подчиненности внешним закупочным ценам на российскую нефть". Он уточнил, что его партия готова активно участвовать в разработке соответствующих законопроектов и тщательно контролировать ситуацию.

Согласно мнению Слуцкого, одной из причин роста цен на топливо на розничных рынках стали действия недобросовестных предпринимателей, которые повышают цены на заправках ради мгновенной прибыли. Он подчеркнул важность тщательного надзора со стороны регулирующих органов и даже возможности проведения парламентского расследования для выяснения тех, кто пытается получить прибыль за счет разницы между закупочными и розничными ценами.

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21 сентября правительство России приняло решение временно ограничить экспорт бензина и дизельного топлива с целью стабилизации цен на внутреннем рынке. Эти ограничения касаются бензина и дизельного топлива, включая продукты, приобретенные на биржевых торгах, за исключением незначительных объемов, которые составляют малую долю общего экспорта.