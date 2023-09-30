Российских военных летчиков вооружили автоматами

Впервые в истории, российские военные летчики были оснащены автоматическим оружием — в носимый аварийный запас (НАЗ) был добавлен пистолет-пулемет ПП-2000. Эту информацию сообщил генерал-лейтенант Юрий Грехов, заместитель главкома Воздушно-космических сил России, во время своего визита в Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова в Туле, где он встречался с министрами обороны стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Информация предоставлена агентством РИА Новости.

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Следует отметить, что в ходе посещения предприятия Сергей Шойгу, министр обороны России, продемонстрировал своим коллегам из СНГ образцы вооружения, включая упомянутый ПП-2000. Грехов, находившийся рядом с Шойгу, подчеркнул, что этот автомат будет размещен в НАЗ под сиденьем летчика.

НАЗ (носимый аварийный запас), расположенный в катапультном кресле, представляет собой комплект выживания, включающий аптечку, продукты питания, нож и средства связи. В случае катапультирования летчики смогут использовать этот запас для обеспечения своей безопасности. Ранее летчики могли носить с собой только пистолеты и гранаты, но не предусматривалось место для автоматов.

В августе президент концерна "Калашников" Алан Лушников объявил о начале серийных поставок модернизированного автомата АК-12 Вооруженным силам России в текущем году.

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Также в этом месяце стало известно, что планируется увеличение объемов производства автоматов АК-12 за счет внедрения важных технологических процессов.