В ЕС назвали реалистичный срок вступления Украины в блок

Согласно интервью посла Европейского союза в Украине, Катарины Матерновой, оптимальной датой для вступления Украины в ЕС можно считать 2030 год. Она выразила это мнение в беседе с "Европейской правдой".

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На вопрос журналистов о возможности Украины присоединиться к ЕС к 2030 году, учитывая заявление президента Европейского совета, Шарля Мишеля, о необходимости быть готовым к расширению, Матернова подчеркнула, что для достижения этой цели Украине следует провести ряд важных реформ.

Она также добавила, что, по ее мнению, 2030 год может стать реалистичным сроком, но только при условии активной работы и постоянного уделения внимания процессу реформ. Она призвала к фокусировке на этой задаче и подчеркнула, что, несмотря на сложности, это является достижимой целью.

Матернова также подчеркнула, что для достижения этой цели необходимы изменения не только со стороны Украины, но и внутри самого ЕС. Она обратила внимание на важность реформ в системе голосования и принятия решений внутри ЕС, чтобы адаптироваться к будущему расширению.

Премьер-министр Украины, Денис Шмыгаль, подтвердил 26 сентября, что Украина выполнила все рекомендации, необходимые для вступления в ЕС. Он также напомнил о статусе кандидата в члены Евросоюза, полученном Украиной в июне прошлого года, и о списке из семи рекомендаций, которые нужно выполнить для следующего этапа на пути к членству.

После этого посол Матернова признала, что планы Украины стать частью ЕС в течение двух лет кажутся слишком оптимистичными. Однако она признала, что реформы в Украине проводятся достаточно активно.

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Глава Европейского парламента, Роберта Метсола, также подчеркнул, что Евросоюз должен начать крупные изменения, чтобы подготовиться к вступлению Украины в ранге члена, так как текущая экономическая модель ЕС может не справиться с будущим расширением.