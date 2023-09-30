Белгородская область подверглась массированному минометному обстрелу

Согласно информации из Telegram-канала Shot, в течение трех часов Вооруженные силы Украины (ВСУ) производили обстрел Белгородской области, выпустив 43 снаряда.

реклама

Массированный обстрел произошел с 9:00 до 12:00. Шесть снарядов калибра 120 миллиметров прибыли в Новую Таволжанку. Еще по шесть снарядов были выпущены по селам Долгое в Валуйском районе и Дорогощь в Грайворонском городском округе.

Село Наумовка, Белгородского района, подверглось обстрелу, где было зафиксировано 12 снарядов, включая четыре снаряда калибра 60 миллиметров и восемь снарядов калибра 82 миллиметра. Еще 13 снарядов калибра 120 миллиметров прилетело в село Тишанка.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о атаке беспилотным летательным аппаратом ВСУ на село Новостроевка-Вторая. Он отметил, что взрывное устройство было сброшено на машины, припаркованные рядом с жилым домом, и в результате два автомобиля пострадали.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

События 24 февраля 2022 года отмечаются как начало специальной операции в Донбассе, объявленной президентом России Владимиром Путиным. Этот шаг был ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.