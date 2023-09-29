Выплату советских вкладов россиянам перенесли еще на год

Правительство Российской Федерации планирует продлить приостановку выплат по советским вкладам россиян до 1 января 2027 года. Этот важный шаг был формально представлен для рассмотрения в Государственной Думе и официально зарегистрирован в электронной базе данных Думы. Ожидается поступление новых обновлений.

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Эти изменения касаются средств, размещенных в Сбербанке России до 20 июня 1991 года, в виде договоров личного страхования, а также в государственных ценных бумагах СССР и РСФСР, находящихся на территории России до 1 января 1992 года. Оригинальный закон, устанавливающий принципы восстановления и сохранения таких накоплений, был принят в 1999 году.

Начиная с 2003 года, дата начала выплат регулярно переносится "в связи с отсутствием финансовой поддержки и законодательной базы для использования долгового рубля". По последним данным, в 2024 году потребуется 61,8 триллиона рублей для выполнения государственных целевых долговых обязательств при переводе средств граждан, в 2025 году - 64,2 триллиона рублей, а в 2026 году - 66,8 триллиона рублей.

Согласно Закону РФ от 1995 года "О восстановлении и защите сбережений граждан", обязательства по выплатам предполагают осуществление конвертации сбережений граждан в целевые долговые обязательства Российской Федерации с использованием долгового рубля. Оценка его стоимости производится "исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора, и используется при выполнении и обслуживании целевых долговых обязательств Российской Федерации". Этот процесс регулируется Федеральным законом № 21-ФЗ, который устанавливает стоимость такого набора на уровне 464 рубля СССР.

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На момент 2020 года, общий объем целевых долговых обязательств составлял 45,4 триллиона рублей. В это время представители "Справедливой России" высказали идею начать постепенные выплаты в размере 2,5 процента от общей суммы (что составляло 1,135 триллиона рублей) ежегодно, однако комитет Государственной Думы по финансовому рынку выразил свое недовольство этой инициативой.