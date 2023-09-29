В Эстонии мужчину оштрафовали за наклейку «Я — русский»

В Таллине, Эстония, полиция наложила штраф на мужчину за наличие наклейки с надписью "Я — русский" на заднем стекле его автомобиля. Эту информацию предоставила пресс-служба Пыхьяской префектуры полиции, сообщает РИА Новости.

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Ранее в социальных сетях начали распространять фотографии черного автомобиля BMW, где на русском языке была видна наклейка "Я — русский". Кроме того, на боковом стекле с водительской стороны была надпись "Отряд по борьбе с нацизмом". Эстонские пользователи выразили пожелание выявить владельца автомобиля и осуществить его депортацию в Россию.

Позднее стало известно , что инициатором распространения подобных наклеек стал человек, размещавший их в социальных сетях. Полиция сообщила, что этот мужчина неоднократно призывал других пользователей приклеивать на свои автомобили подобные наклейки с такими надписями, как "Я — русский", "Отдел по борьбе с нацизмом", "Сила в правде" и другие символики, поддерживающей агрессивные взгляды.

Мужчину оштрафовали на сумму в 500 евро за подстрекательство к ненависти. Полиция также предупредила его о возможной уголовной ответственности, если он продолжит подобные действия.

Глава процессуального отдела полиции Ляэне-Харьюского отделения, Райго Пранц, считает, что такие наклейки призваны провоцировать конфликты и напряженность в обществе. Полиция активно требует, чтобы водители убирали такие наклейки, и в случае отказа может сама снять их или переместить автомобиль на платную стоянку.

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Ранее власти Эстонии призвали Евросоюз ввести запрет на импорт товаров из России, утверждая, что "любая торговля с Россией нецелесообразна".