Правительство Армении назвало число переехавхих в страну жителей Карабаха

В пятницу, 29 сентября, пресс-секретарь армянского правительства, Назели Багдасарян, официально объявила, что более 97 тысяч человек переселились из Нагорного Карабаха в Армению. Это значительное перемещение населения произошло в результате конфликта в регионе. Багдасарян предоставила подробности о числе переселенцев, отметив, что по состоянию на 18:00 местного времени (17:00 по московскому времени) в Армению въехали 97 735 человек, которые вынуждены были покинуть свои дома в Карабахе.

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Кроме того, сообщается, что для транспортировки переселенцев было задействовано 20 609 транспортных средств, а 74 382 человека успешно прошли процедуру регистрации. Эти цифры являются отражением огромных усилий, предпринятых для помощи людям, столкнувшимся с несчастьем и вынужденными покинуть свои дома.

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Следует отметить, что данный информационный релиз приходит на фоне более широкой ситуации, связанной с конфликтом в Нагорном Карабахе. Министерство иностранных дел Азербайджана также предварительно объявило о скором посещении миссии Организации Объединенных Наций (ООН) Карабаха, что подчеркивает важность международного внимания к ситуации и необходимость поиска мирного решения данного конфликта.